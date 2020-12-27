عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
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تأكدت إصابة 4 لاعبين في صفوف فريق الكرة السلة، فضلاً عن المدرب العام للفريق بالفيروس المستجد، قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر أن تستضيفها صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، في المباراة الأولى لنهائي دوري المرتبط.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأحمر إيجابية عينة كلٍ من محمد العدلي ومروان عاطف وإبراهيم هشام وزياد عشماوي، فضلاً عن أحمد الجزار المدرب العام للفريق

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