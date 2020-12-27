أمن قنا يضبط عاطلا بحوزته 17 طربة حشيش بمركز دشنا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ضبطت وحدة مباحث دشنا، بمحافظة قنا، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطل بحوزته 17 طربة حشيش، أثناء قيادته سيارة فى نطاق مركز دشنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، معلومات من الرائد محمد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، بقيام عامل له معلومات جنائية يقيم في قرية فاو قبلي، بترويج المخدرات لعملائه فى انحاء المركز.

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد محمد عمر الشريف ومعاونة النقيب هشام الجوهرى والنقيب أحمد عصام شحاته والنقيب أحمد المغربي وإعداد كمائن للمتهم بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه، وبحوزته 17 طربة حشيش. 

وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة للتحقيق.

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