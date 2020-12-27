إيكاردي يرفض الرحيل بسبب بوكيتينو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قالت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان يرفض الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لشبكة TYC الأرجنتينية، فإن ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، يسعى للبقاء ضمن صفوف الفريق، في ظل اقتراب مواطنه ماوريسيو بوكيتينو من تولي تدريب الفريق.

وأضافت أن إيكاردي تعطل كثيرًا هذا الموسم بسبب كثرة إصاباته العضلية، حيث لم يلعب سوى 5 مباريات فقط في الدوري الفرنسي، وسجل هدفين.

ولفتت إلى أن إيكاردي يتمسك بالعمل مع بوكيتينو، ويسعى لإثبات جدارته مجددًا، علما بأن تعاقده مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2024.

وأشارت إلى أن تراجع ماورو إيكاردي عن فكرة الرحيل، ينفي تمامًا وجود أي إمكانية لمبادلته مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

يذكر أن إيكاردي انضم لسان جيرمان صيف العام الماضي 2019 على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل تفعيل خيار شرائه نهائيا قبل بداية الموسم الجاري.

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