تسجيل 119 وفاة جديدة بكورونا في إيران

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 119 حالة وفاة و5502 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد بذلك إلى نحو 1200000 حالة.

 

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 54693 حالة.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 5212 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما اقترب عدد المتعافين من 951 ألفاً.

 

وقد أفادت جامعة جونز هوبكنز، بأن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

 

وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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