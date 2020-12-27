بعد تصدره التريند.. تامر حسني يوجه رساله إلى جمهوره







وأصاف: "شكر شركة روتانا عشان صدقتني ومباعوش الألبوم حصري لشركه معينه تتحكم فيه بمزاجها رغم ان دا في خساير ماديه كبيره ليا وللشركه بس مش دايمًا الماده هي المكسب الحقيقي انا فرحتي الكبيره في المكسب الأدبي واحترامنا المتبادل لبعض ودا عندي اهم شيء، ولو كان تم الإصرار على بيع الألبوم من قبل الشركه كنت طبعًا هرفض التعاقد ولكن الشركه لها كل الإحترام وافقت بمنتهى الحب والتقدير".







وتابع: "كان تحدي كبير وخطر ان البومي بعد اليوتيوب ينزل على ابليكيشن جديد مش معروف اوي للشرق الأوسط بس طبعًا هو ابليكيشن عالمي وله مكانته،، اسمه ديزر.. ومايكونش على اشهر المنصات العربيه القديمه، النهارده ديزر بألبوم خليك فولاذي اتعرف للعرب والمصريين وحققت عليه اعلى نسب استماع بالبومي كله والحمدلله حققت مراكز عالميه متقدمه،شكرًا استاذ سعيد إمام الأخ والصديق المحترم مدير روتانا مصر اللي صدقني وقدم كل المستطاع عشان تكون النتيجه كدا زي ما انتوا شايفين،".







وتابع: "شكرًا استاذ سالم الهندي اللي صدقنا احنا الإتنين،

بشكر المهندس الرائع بزياده أمير محروس على شغله المميز ووقته وقلبه اللي اشتغل بيه معايا بشكر الأساتذه الفنانين المحترمين جميع صناع الألبوم، بشكر الوحوووووش الجامدين جميع افراد شركتي،

شكرًا لكل الجمهور الكريم المحترم اللي بيدي كل فنانه حقه كما يجب وعلى قد مجهوده".



جدير بالذكر أن حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



حرص النجم تامر حسني، على توجيه رساله لجمهوره عقب تصدره التريند ب"يوتيوب" و"تويتر" بأغنيتي"طمعتيني"و"قد الفراق" من أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي" وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.قال حسني: "نتيجه عظيمه الحمدلله تريند رقم ١ وباغنيتين مش واحده وقبل التريند وارقام المشاهدات الكبيره، ردود افعالك المحترمه والله اجمل من اي شيء...فرحان اوي من قلبي اني واجهت وكسبت ٣ تحديات في مشواري الفتره دي ان جانب الأسماء الكبيره المحترمه اللي اشتغلت معاهم في البوماتي، قدمت جيل مهم وشباب صغير سنًا بس كبير الموهبه في البوم عيش بشوقك وخليك فولاذي من ملحنين وشعراء وموزعين ومصورين والنهارده اعمالهم تريند والأكثر إستماع في الوطن العربي".