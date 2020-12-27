بوتشيتينو يقرب إيركسن وميسي من باريس

اقترب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلفًا للمُقال توماس توخيل، ويريد ضم صفقة تهز أرجاء أوروبا.





وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، في تقرير نشرته ان اقتراب بوتشيتينو من قيادة باريس سان جيرمان، يُقرب النادي من ضم الثنائي، الدانماركي كريستيان إيريكسن لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.





واوضحت الصحيفة: أن ميسي كان يفضل تعاقد برشلونة مع بوتشيتينو ليقود الفريق خلفًا لكيكي سيتين، خاصة مع تزكية ميسي أسماء بعض المدربين في وقت سابق، مثل مواطنه تاتا مارتينو الذي تولي الفريق في 2013.





وأشارت: الجميع يعلم أن النادي الباريسي مهتم بالتعاقد مع ميسي، ويأمل مُلاك النادي في إتمام الصفقة مجانًا في الصيف المقبل نظرًا لانتهاء عقده في يونيو 2021.





وأردفت: يحاول ناصر الخليفي في استغلال هذه الفرصة التاريخية لضم صاحب الـ 33 عامًا، بخلاف تحقيق حلم صديقه نيمار جناح باريس، الذي صرح برغبته في اللعب مجددًا بجوار ميسي.





وأختتمت: ما يعزز هذا الاتجاه هو أن ميسي ومواطنه بوتشيتينو، بدأوا مسيرتهما مع ناد واحد، هو نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.



