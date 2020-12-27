حقيقة مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

كشف نادي الإنتاج الحربي حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك ومهاجم الفريق باسم مرسي، لإعادته في الميركاتو الشتوي المقبل.





وصرح مصدر مطلع من نادي الإنتاج الحربي، ان الأخبار المنتشرة حول طلب الزمالك للمهاجم باسم مرسي غير صحيحة، حيث لم يصلنا أي عرض رسمي من الزمالك.





وأشار: لا توجد لدينا أي نية لبيع اي لاعب في منتدى الموسم، الجميع في كامل تركيزهم من أجل الخروج من النتائج السيئة في الدوري، وتقديم مستويات ونتائج أفضل.





ويعاني الفارس الابيض في الخط الهجومي، في ظل تمرد مصطفى محمد مهاجم الفريق، ومطالبته بالرحيل في يناير المقبل من أجل الاحتراف.







