حقيقة طلب "بيج رامي" 500 ألف جنيه للظهور إعلاميا

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قال الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق البطل رامي السبيعي والمعروف إعلاميا ب "بيج رامي" الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، أن المبلغ المتداول مقابل ظهور رامي في الإعلام غير مبالغ فيه وأنه طبيعي بل وأقل من الطبيعي.



وأضاف السبيعي، أن من حدد المبلغ وطلبه ليس رامي بل المركز الإعلامي للشركة الراعية له فهي المسئولة عن التفاوض مع الإعلام في الماديات، لافتا أن مبلغ ال 500 ألف جنيه مقابل ظهور بطل عالمي هو قليل فالقنوات التلفزيونية ستكسب من وراء إستضافته أضعاف هذا المبلغ وبالتالي فهذا حقه.



وعن موقف رامي مما أثير في ذلك الأمر، أكد شقيقه أن رامي قال " المفروض كان 2 مليون مش نص مليون" وأن الظهور في الإعلام جزء من عمله وإن لم يظهر فلا يهمه لأنه كما قلت الظهور إعلاميا هو جزء من عمله وهو لا يزعل علي شيئ في العمل، لافتا أن رامي قد خسر في أحد المسابقات الدولية مبلغ مليون جنيه كشرط جزائي ومع ذلك لم يجد حرج في ذلك.



واختتم الدكتور عبدالله السبيعي، أن عدم ظهور البطل رامي السبيعي في الإعلام المصري ليس أزمة فهو بطل عالمي ومن الممكن الظهور من خلال الإعلام العالمي ولكنه يفضل الظهور من خلال إعلام بلده.