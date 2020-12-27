انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.





وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.





وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد بينما تشهد السواحل الشمالية معتدل.





وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء يشهد طقس دافئ بينما يكون مائل للحراره علي جنوب الصعيد.





وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد والقاهرة والوجه البحري.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري مصحوبة بسقوط وأمطار خفيفه (30% تقريبًا) علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر،، كما تكون رياح معتدلة علي كافة محافظات الجمهورية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح جنوبية غربية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.



