البرلمان يكشف تفاصيل تسليم بطاقات العضوية للنواب (فيديو)

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس يستقبل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي على مستوى 5 محافظات وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ومطروح لمدة 3 أيام، لاستخراج بطاقات العضوية.





وأشار "فوزي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 99% من بطاقات العضوية لنواب القائمة على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أنهم يراعون تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتقسيم النواب على أيام ساهم في تقليل التزاحم.



