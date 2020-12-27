البرلمان يكشف تفاصيل تسليم بطاقات العضوية للنواب (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس يستقبل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي على مستوى 5 محافظات وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ومطروح لمدة 3 أيام، لاستخراج بطاقات العضوية. 

وأشار "فوزي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 99% من بطاقات العضوية لنواب القائمة على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أنهم يراعون تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتقسيم النواب على أيام ساهم في تقليل التزاحم.

وأوضح أن أي نائب تحول الظروف دون أن يأتي في الموعد المحدد يمكنه أن يأتي في أي وقت لأخر لاستلام بطاقة العضوية والحقيبة البرلمانية.

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