موعد مباراة دمنهور وبني عبيد في الممتاز "ب"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور بنظيره بني عبيد ضمن مباريات الجولة "السادسة" في المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" في الممتاز ب.

حيث يستضيف نادي بني عبيد نظيره دمنهور عصر غد الإثنين في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب نادي بني عبيد ضمن مباريات الجولة "السادسة" في المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" في الممتاز ب.

حيث يسعي نادي دمنهور لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، والعودة علي المنافسة مرة أخلري علي صدارة المجموعة بعد تعثر الفريق في الجولات الأولي، كما يطمح نادي بني عبيد في النهوض من قاع المجموعة.

ويدخل نادي دمنهور المباراة في المركز الـ"11" برصيد "5" نقاط، بعدما خاض الفريق"5" مباريات منذ انطلاق منافسة الممتاز ب.
علي الجانب الآخر يخوض نادي بني عبيد المباراة محتلًا المركز الـ"13" برصيد "4" نقاط بعدما خاض "5" مباريات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير للأسمدة 13نقطة
2- الأوليمبي 11نقطة
3- مالية كفر الزيات 9 نقاط
4- بلدية المحلة 9 نقاط
5- حرس الحدود 8 نقاط
6- سبورتينج 8 نقاط
7- دكرنس 6 نقاط
8- المنصورة 6 نقاط
9- الجزيرة 6 نقاط
10- فاركو 5 نقاط
11- دمنهور 5 نقاط
12- كفر الشيخ 5 نقاط
13- بني عبيد 4 نقاط
14- الرجاء 3 نقاط
15- الحمام نقطتين
16- بيلا نقطتين

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