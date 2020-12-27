عمرو مختار يجدد تعاقدة مع النخيل

اكاديمية الاهلى نادى المؤسسه والمشاركة مع مواليد ٩٩ ومع مركز شباب الجزيره .







قام فريق النخيل بتجديد التعاقد مع اللاعب عمرو ياسر مختار "السولية"، استعداداً للموسم الكروي الجديد.ويعد اللاعب من مواليد 2000 وإنضم من قبل لصفوفويشارك الاعب الشهير بالسولية في مركز الجناح الأيمن والأيسر، ويعد من المواهب الكروية لما يملكة من مهارة وسرعه .