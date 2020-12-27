عمرو مختار يجدد تعاقدة مع النخيل
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:05 م
الفجر الرياضي
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قام فريق النخيل بتجديد التعاقد مع اللاعب عمرو ياسر مختار "السولية"، استعداداً للموسم الكروي الجديد.
ويعد اللاعب من مواليد 2000 وإنضم من قبل لصفوف اكاديمية الاهلى نادى المؤسسه والمشاركة مع مواليد ٩٩ ومع مركز شباب الجزيره .
ويشارك الاعب الشهير بالسولية في مركز الجناح الأيمن والأيسر، ويعد من المواهب الكروية لما يملكة من مهارة وسرعه .
ويعد اللاعب من مواليد 2000 وإنضم من قبل لصفوف اكاديمية الاهلى نادى المؤسسه والمشاركة مع مواليد ٩٩ ومع مركز شباب الجزيره .
ويشارك الاعب الشهير بالسولية في مركز الجناح الأيمن والأيسر، ويعد من المواهب الكروية لما يملكة من مهارة وسرعه .