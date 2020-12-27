دكتور خالد صلاح يكتب: النفاق السياسي





النفاق السياسي ......

هذا العنوان يحمل معاني كثيرة ويحمل في طياته عدة أسئلة والتي تتمثل في

ما معنى النفاق؟ والسؤال الثاني ما معنى النفاق السياسي؟

وللاجابة على ذلك لابد ان نعرف أن النفاق لغة: هو إظهار الإنسان غير ما يبطن وأصل الكلمة من النفق الذي تحفره بعض الحيوانات كالأرانب وتجعل له فتحتين أو أكثر فإذا هاجمها عدوها ليفترسها خرجت من الجهة الأخرى, وسُمي المنافق به لأنه يجعل لنفسه وجهين يظهر أحدهما حسب الموقف الذي يواجهه.

وكل هذه المعاني السابقة نراها بكل أشكالها وألوانها السبعة في بعض سياسات بعض الدول و الساسة الذين يرفعون سيف عنتر ويصدّعون رؤسنا ليل نهار بتصريحاتهم النارية ورفع لواء حماية الإسلام والدفاع عن القضية الفلسطينية ومهاجمة كل من يقيم اتفاقية سلام مع إسرائيل ووصل بهم الأمر من خلال تصريحاتهم الكاذبة أنهم سيقطعون العلاقات مع كل من يقيم سلام مع إسرائيل وظل أحدهم على هذا المنوال حتى فاجأنا بتصريحه ورغبة بلاده في فتحها على مصراعيها أمام العلاقات الإسرائيلية بقولهم (إذا خطت إسرائيل خطوة فنقابلها بخطوتين).

والمتتبع للسياسة التركية لا يتعجب من ذلك ولكن العجيب في الأمر فمن يصدقهم ويتحالف معهم ضد عروبنته ومصريته ويبيع وطنه مقابل حقيبة من الدولارات ومتناسي أن هؤلاء ما استقبلوه إلا كراهية في وطنه ورغبة في السيطرة على خيرات بلاده.

وأن هذه الكراهية الإردوغانية ليست بجديدة فقد سبقه من ينتسب إليهم في هذه الكراهية وسلب خيرات الدول الأخرى.

فالاستعمار العثماني لمصر لم يدخل ويحتل مصر إلا بوسائل العش والخداع والكذب والخيانة وشراء ضمائر وولاء بعض الخائنين واستغل تفرق المماليك وقلة وتاخر أسلحتهم حتى قضى عليهم ودخل سليم الأول مصر على جثث أهلها ولم يرحل من مصر إلا بعد أن جردها من خيراتها وفنانينها وصنّاعها وحرفييها وأخذهم معه إلى تركيا, وانتشرت عمليات النهب من قبل الجنود العثمانيين الذين قاموا بطرد المريين من بيوهم ليسكنوا مكانهم ظلماً وغدراً , بالإضافة إلى فرض الاتاوات على المصريين مقابل حياتهم, ولم تسلم حتى المساجد من طغيانهم, وظلت مصر تحت نير الاستعمار العثماني سنوات من الظلمة والجهل والخراب وذكر ذلك ابن إياس في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور.

ولم تكن مصر وحدها التي ذاقت نير الاستعمار العثماني بل أمتد لمناطق كثيرة في الدول العربية ومنهم فلسطين التي كان لها نصيب من خيانة العثمانيين عندما سمحوا بهجرة اليهود إلى فلسطين.

وفي عهد الدولة الاتاتوركية خلعت كل مظاهر الإسلامية ولو كانت كذبا لترتدي رداء مناسب لضمائرهم وباطنهم إرضاء للدول الاوربية التي لم ترضى عنهم إلى الآن وقد حرمت عليهم عضوية الاتحاد الأوربي إلى الآن برغم من مساعيهم الحثيثة والمتاجرة بأي شي حتى لو كان الثمن الإسلام الذي يدعون كذباً أنهم حماته , وأوضح ذلك المؤرخ اندرو مانجو في كتابه السيرة الذاتية لكمال الدين أتاتورك.

وفي عهد الدولة الاردوغانية حدث ولا حرج الادعاءات الكاذبة والتصريحات العنترية التي تخرج في الليل ثم يطلع عليها الشمس لتذوب كما يذوب الجليد.

فنراه ينادي بالإسلام وحقوق المسلمين وفي نفس الوقت يشحن المرتزقة من كل مكان ويرسلهم إلى ليبيا ليقوموا بتخريبها والاستحواذ على خيراتها ويعادي كل من يقف في طريقه.

ونراه ينادي بالإسلام والفضيلة وفي نفس الوقت يحتل أجزاء من سوريا ويساعد على نشر الإرهابيين بها.

ونراه ينادي بضرورة اتباع الرسول وأخلاقه وفي نفس الوقت نراه يحرم الشعب العراقي من حقه في الحياه والماء.

ونصبح ليلاً ونهاراً على تصريحاته بمعاداة إسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت نجده يقيم علاقات وتبادل تجاري مع إسرائيل وصل في العام الماضي إلى أربعة مليارات من الدولارات, ونراه الآن ينتقل من العداء الكاذب لإسرائيل إلى الاسترضاء والرغبة في إقامة علاقات كاملة وعلنية وتذهب فلسطين ومن ورائها.

ولا عجب في ذلك فقد اعتدنا على هذه المواقف من هذا الرجل ولكن العجيب فمن يصدقونه ويصدقون تراهته وكذبه بالرغم من أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنه ليس بصادق وليست هذه سياسة.

لأن السياسة ليست نفاق..........



