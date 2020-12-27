مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة سموحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:41 م
طارق حامد
طارق حامد
رامي بشاي
Advertisements
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها طارق حامد وعبدالله جمعة ثنائي الفريق.

وتحولت مسحة اللاعب طارق حامد إلى سلبية فيما سيخضع عبدالله جمعة لمسحة جديدة الفترة المقبلة في ظل استمرار إيجابية مسحته.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة غدا الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسحة عبد الله جمعة طارق حامد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ ساعة

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الِـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 20 ساعة

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

إيداع طفل المرور بدار الرعاية.. وحبس أصدقائه لمدة عام

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

12:30 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى