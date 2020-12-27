شريكة حياتي.. هكذا غازل سليمان عيد زوجته فى أحدث ظهور لهما

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان سليمان عيد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر سليمان عيد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة برفقة زوجتها وعلقت قائلة"شريكة حياتي".




يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان" الذي يشارك به في السباق الرمضان للعام الجاري، ويجسد فيه شخصية المحامي "مجدي فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضا فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مي عز الدين وإخراج أكرم فريد.

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