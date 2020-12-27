مواطنون كلف "السيسي" بعلاجهم في 2020 (حصاد)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال عام 2020، لعب الرئيس عبدالفتاح السيسي دورا كبير في مساندة الطبقات البسيطة بعدما كلف بعلاج عدد كبير من المواطنين على نفقة الدولة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية، وذلك في إطار دوره لتقديم الرعاية المجتمعية للمواطنين كافة.


سيدة شاهدها صدفة
في 4 سبتمبر وخلال تفقده المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، استجاب الرئيس لعلاج احدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق ارقي البروتوكلات العلاجية.

المواطن محمود سمير
وفي أغسطس الماضي، وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ويعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد.

يذكر أن المواطن محمود سمير يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وكان قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.


السيدة عزيزة
وفي 24 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، وهي سيدة تبلغ من العمر ٣٩ عام وتقطن في محافظة المنوفية وتعاني من مرض "داء الفيل"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.

عانت عزيزة بسبب ثُقل جسدها؛ إذ كانت تزحف على الأرض خلال دخولها الحمام، كما استدانت لجميع اقاربها وجيران بسبب تعثرها ماليًا، البعض مد لها يد العون بينما رفض الآخرين مساعدتها، واستمرت على هذا الحال سنوات عدة إلى أن وصلت حالتها الصحية إلى تدهور شديد.

الطفلة شروق
في ٢ ديسمبر كلف الرئيس بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، حيث تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن بمحافنة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها، وبالفعل تم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



الطفلة ميرا
وفي 12 ديسمبر، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الطفلة ميرا محمود "8 شهور" لمعهد ناصر بالقاهره لعلاجها على نفقة الدولة بسبب معانأتها من ثقب بين الآذينين والبطينين بالقلب ورافق الطفلة والدها وفريق طبي مجهز لمتابعة حالتها الصحية.

الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب، وجاء تكليف الرئيس بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يستعرض استغاثة أم بسرعة التدخل لمعالجه طفلتها.

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