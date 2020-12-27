"البنت اتزنقت بين العربيتين".. مصرع فتاة في حادث سير أمام جامعة القاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقيت فتاة مصرعها، في حادث مروري بالقرب من كوبري ثروت غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاه بمحيط جامعة القاهرة.


ودفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية رفقة قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع فتاة صدمتها سيارة أمام باب كلية التجارة.


وأفاد عدد من شهود العيان أنه أثناء عبور الفتاة للطريق فوجئت بسيارتين أجرة "تاكسي" ما دفعها للتوقف بموضعها.. "البنت اتزنقت بين العربيتين" على حسب وصفه، لتلقى حتفها في الحال من شدة الصدمة.

وتحفظت قوات الشرطة على السائق المتسبب في الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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