وفاة المطربة التونسية زهيرة سالم

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توفيت اليوم الأحد ة المطربة التونسية، زهيرة سالم عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



وتعد الراحلة من أبرز الفنانات التونسيات في القرن العشرين، حيث حققت خلال مشوارها الغنائي رصيدا مهما من الأغاني يقدر بـ500 أغنية.







ومن أشهر أغانيها "باجة بلاد المندرة والصابة“ و“أمي يا أمي“ ويما برأسك بريله“ و“أعطيني شريبة“، وعشرات الأغاني الأخرى التي رسخت في الأذهان على مدى عقود من الزمن.



وقد أصدرت أول شريط غنائي لها في عام 1960 الذي شهد انطلاق رحلتها الفنية.