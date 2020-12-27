"يونيون آير" مسلسل مستمر لشكاوي العملاء .. وآخير " انفجار البوتجازات"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:28 م
شركة يونيون آير للأجهزة الكهربائية
شركة يونيون آير للأجهزة الكهربائية
أحمد الشيخ - محمد عصام
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عادت المشكلات الفنية في منتجات شركة يونيون آير للظهور من جديد، بعدما تداول المستهلكون هاشتاج عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطعة منتجات يونيون اير، متهمين الشركة بإنتاج أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ولا تتمتع بعناصر الأمان عند استخدامها.

 

 

وليست تلك المرة الأولي التى تواجه فيه يونيون آير هذه الاتهامات إذا سبق تداول العديد من الهاشتاجات  على مواقع التواصل الإجتماعي، يحذر فيها المتداولون من شراء منتجات الشركة، وسواء خدمات ما بعد البيع، وسط تجاهل تام من إدارة الشركة لشكاوى المستهلكين.

 

 

وقال كابتن رامي عادل وهو أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مجال رياضة كمال الأجسام خلال فيديو بث مباشر على صفحته،" إن أثناء استخدامه والدته اليومي  بوتاجاز يونيون آير سمعت أصوات انفجارات من فرن البوتجاز كانت ستؤدي إلى حدوث حريق في الشقة."

 

 

وتابع" رامي"،" بوتجاز يونيونير بمبلغ وقادره.. وليست هذه أول مرة يحدث عطل فيه،  قبل هذا  حدث انفجار السطح الزجاجي بدون اي مبرر وقامت الشركة بإصلاحه والاعتذار عن هذا العطل. "

 

وأضاف،" مش عارف يونيون آير عاوز مننا ايه .. .الأهمال وصل لهذه الدرجة إنها تقوم بإنتاج بوتجازات غير آمنة سوف تؤدي إلى وفاة الناس".

 

ودشن " رامي" هاشتاج مقاطعة منتجات يونيون آير، والذي وجد تفاعل كبير معه من  قبل المستهلكين، والذي رصدوا حوادث متشابهه لنفس المنتج.

 

 

وقال " أحمد خالد فراج، " نفس العيب ظهر عندي حرفيا حدث انفجار رهيب"، وهو ما اتفق معه عمار بدر الذي كتب"أنا كمان بوتجاز ولع والزراير ساحت."

 

 

وكتب " هشام نبيل"،" أنصح أشخاص بعدم شراء منتجات يونيون اير ..سبق وأن اشترينا بوتجاز وكان هيولع فى الدنيا."

 

ولم تقتصر شكاوى المستهلكين عبر هاشتاج مقاطعة يونيون آير، على منتجات البوتجازات، بل شمل مشكلات فنية أخرى للأجهزة الأخري التى تنتجها الشركة من ضمنها السخانات وشاشات التلفزيون.

 

 

 

وقال " محمد جمال"،"  انا تاجر وجربت منتجات يونيون اير بشكل شخصي  وبقول لاي حد بيجي يشتريها بلاش."

 

 

وأكد المستهلكون المتفاعلون مع  الهاشتاج، أنهم تقدموا بشكاوي عديدة لجهاز حماية المستهلك حول عيوب الصناعة التى تم رصدها في منتجات يونيون اير، ولكن لم يكن هناك تفاعل من قبل الجهاز معهم.

 



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