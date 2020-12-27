إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements

قال النانب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن قانون الايجار القديم، علي رأس اجندته التشريعية، خلال الفصل التشريعي الجديد، لبرلمان 2021.

وأكد لاشين، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن القانون الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره بـ 5 جنيهات، وهو الأمر الذي يشكل ظلم كبير لإصحاب المحال.

وأشار لاشين، إلي أن البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب أخر، في تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر،لافتًا إلي أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لانجازها في أسرع وقت.

ووجه النائب الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات، التي نجح النانب في تنفيذها في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتًا إلي أنه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي، فضلًا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة.

وتابع:" لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات.

وكشف "لاشين" عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدًا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة.الاستقبال، لافتًا إلي أن الأمانة العامة لعبت دورًا مهمًا في تيسير اجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة

أخبار تهمك

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ ساعة

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إيداع طفل المرور بدار الرعاية.. وحبس أصدقائه لمدة عام

منذ أقل من ساعتين

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الِـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

12:30 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى