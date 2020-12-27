إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

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قال النانب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن قانون الايجار القديم، علي رأس اجندته التشريعية، خلال الفصل التشريعي الجديد، لبرلمان 2021.



وأكد لاشين، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن القانون الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره بـ 5 جنيهات، وهو الأمر الذي يشكل ظلم كبير لإصحاب المحال.



وأشار لاشين، إلي أن البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب أخر، في تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر،لافتًا إلي أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لانجازها في أسرع وقت.



ووجه النائب الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات، التي نجح النانب في تنفيذها في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتًا إلي أنه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي، فضلًا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة.



وتابع:" لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات.



وكشف "لاشين" عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدًا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري.



ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة.الاستقبال، لافتًا إلي أن الأمانة العامة لعبت دورًا مهمًا في تيسير اجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة

