انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في الجيزة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق بنهر النيل أسفل كوبري الساحل، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية أسفل كوبري الساحل.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري موجها بسرعة انتشال الجثة.


انتقلت القوات إلى محل البلاغ في حضور رجال الشرطة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في الثلاثينات من عمره يرتدي ملابسه كاملة.


وتم تسليم الجثة إلى أسرته بعد التعرف عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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