بأغنيتي "قد الفراق" و"طمعتيني".. تامر حسني يتصدر تريند"يوتيوب" و"تويتر"

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يحصد النجم تامر حسني، المركز الأول والثاني على موقع الفيديوهات"يوتيوب" بأحدث أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي" حيث نالت "قد الفراق" المركز الأول بينما حققت "طمعتيني" المركز الثاني بقائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة.



تجاوزت أغنية"قد الفراق" 4 ملايين مشاهدة على"يوتيوب" كما حققت "طمعتيني" 3 ملايين ونصف المليون بعد طرحهما بساعات قليلة.



واستطاع نجم الجيل أيضًا أن يتصدر التريند بتحقيقه المركز الأول ب 24 ألف تغريدة على موقع "تويتر".



وتصدر حسني، أيضًا مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث عبر جوجل باسم الأغنيتين، كما بدء الجمهور في عمل مقاطع فيديو خاصة بالأغنيتين ليعبروا عن إعجابهم بالأغنيتين.



جدير بالذكر أن حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

