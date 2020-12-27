لصاحبات الشعر النحاسي.. خطوات الحصول على مكياج مميز

يعتبر الشعر النحاسي خيار موفق للنساء عام 2021، ولكن بعد تطبيق اللون المميز يقف المكياج أمامهم عائق لذا يجب معرفة الطريقة الصحيحة لتطبيق المكياج المناسب لصاحبات الشعر النحاسي:





ترطيب البشرة:

يُوضع مرطّب مناسب لنوع البشرة وخالٍ من الزّيوت.





البرايمر:

يُوضع البرايمر لتثبيت المكياج فترة أطول، وذلك بوضع القليل من النقاط على الجبهة، والخدود، ومزجه على الوجه، وتركه عدة دقائق حتى يتم امتصاصه من البشرة، وتجنب منطقة العين.





كريم الأساس:

يُوضع كريم الأساس باللون البرونزي على مركز الوجه مثل الجبهة، والأنف، والخدود، والذّقن، ثُم يُمزج باستخدام الاسفنجة، أو الفرشاة.





البودرة:

تُستخدم البودرة لتثبيت المكياج، ولمنع ظهور الدهون الزائدة على الوجه ويُنصح باستخدام لونٍ مطابقا للون البشرة.





الماسكارا:

توضع الماسكارا بعد لف الرموش بمكبس الرموش، وتوضع فرشاة الماسكرا على أسفل الرموش العلوية، وهزّها نحو الأعلى، وتوضع أعلى الرموش السفلية، ويمكن وضع أكثر من طبقة من الماسكرا للحصول على الشكل، واللون المرغوب به.





أحمر الخدود:

استخدمي أحمر الخدود البرقوقي القريب من الدرجة الدافئة، الذي يُضيف الدفء للخدود، والوجه بشكلٍ عام.





أحمر الشفاه:

تُحدّد الشفاه باستخدام القلم الذي يماثل لون الشفاه؛ لتثبيت أحمر الشفاه، ومنعه من تلطيخ المنطقة حول الشفاه،





بودرة الإضاءة:

أفضل طريقة لوضعها في العظام أسفل قوس الحاجب، وعظام الخدود، والمنطقة فوق الشفاه العلوية بين رسمة الشّفاه.





مثبت المكياج:

يتم رشّ طبقةٍ خفيفة، ثُم يترك ليجُف.