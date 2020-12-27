موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الِـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:10 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سونديب بطل النيجر، يوم الخامس من شهر يناير المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام سونديب بطل النيجر، على أرضية ملعب الأهلي وي السلام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، والتي أقيمت في النيجر، بهدف نظيف، سجله المالي أليو ديانج.

ووضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأهلي في التصنيف الأول على رأس أحد المجموعات، حال بلوغه الدور المقبل.

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