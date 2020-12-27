



موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة شهر يناير 2021 وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة





يبحث الكثير من المصريين عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة شهر يناير 2021 غير الرسمية لأن الدفعات الأربع الأولى تم سدادها في أوائل عام 2020 والتي تتعلق بانتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية وقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العمل بدفع إعانة خامسة وذلك لمساعدة الأشخاص المتضررين من انتشار أزمة فيروس كورونا.





منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة

كما نعلم جميعاً مع تزايد حالات الإصابة انتشرت الموجة الثانية من فيروس كورونا، لذلك سيتم سداد المرحلة الخامسة من دعم العمالة غير المنظمة ويبحث جميع المستفيدين عن طريقة استفسار سريعة يمكن إرسالها إلى رقم 142 قم بتضمين حرف رمز الدولة ورد على الفور برسالة تحتوي على تفاصيل المنحة.





شروط صرف منحة العمالة الغير منتظمة

- تُدفع إعانات التوظيف غير الرسمية للمواطنين المصريين والمصريين فقط.





- يلتزم جميع المستفيدين بالقول أنه ابتداءً من إصدار دعم العمالة غير المنظمة سيتم تحديث الدفعة الرابعة من البيانات الخاصة بمستفيدي الدعم ومن ثم إصدارها.





- لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل الأشخاص المسجلين بوزارة القوى العاملة وسيتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول للموافقة على دفع منحة العمل غير الرسمية التي تم الحصول عليها من مكتب البريد المصري أو طريقة الدفع البنكية التلقائية المقدمة من الوزارة.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة شهر يناير 2020

يسجل محرك بحث Google معدل بحث مرتفعًا جدًا لمتلقي منح التوظيف غير المنتظمة لذلك نوفر لك الآن رابطًا لاستفسارات المنح البسيطة:





- ادخل إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن إعانات العمالة غير الرسمية من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).

- واختيار دعم العمالة غير الرسمية.

- بعد ذلك يجب عليك إدخال رمز البلد.

- اختر الدفعة الخامسة.

- أخيرًا انقر فوق استعلام.





وفي النهاية نكون قد عرضنا جميع التفاصيل الخاصة بـ رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة شهر يناير 2020 لضمان سهولة تقديم المواطنين على المنحة.



