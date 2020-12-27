برلماني: قانون الأحوال الشخصية يُسهم في مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق

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شدد النائب محمد مدينة، عضو بمجلس النواب عن حزب الوفد، على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، مؤكدًا أنه من شأنه الإسهام في تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.



وأشار "مدينة" عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، شهد حوار مجتمعي واسع، قائلًا: لكننا كنا في انتظار رأي الأزهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لتأجيل المناقشة.



وقال عضو مجلس النواب، إن المجلس يسعى دائمًا لتكريس العدالة الاجتماعية وهذا سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم.



وأكد النائب ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذي من شأنه أن يثري الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أنه بدون المحليات يفتقد النائب أحد ذراعية.





أمانة النواب تستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية بالنظام الفردي



وكانت قد استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردي لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من 5 محافظات هي ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) باجمالي عدد 90 نائب..



كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائب.



