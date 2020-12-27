الإسكان: تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية هذا العام نصفهم لمحدودي الدخل (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تنفذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد، وتأتي على رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة والتي يعمل بها ما لا يقل عن 150 ألف عامل.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن عدد العاملين في مدينة العلمين الجديدة لا يقل عن 100 ألف عامل، بالإضافة إلى العمل في 8 مدن جديدة في الصعيد في وقت واحد، معلقا: "ما جاري تنفيذه حاليا حلم".



