الإسكان: تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية هذا العام نصفهم لمحدودي الدخل (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تنفذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد، وتأتي على رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة والتي يعمل بها ما لا يقل عن 150 ألف عامل.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن عدد العاملين في مدينة العلمين الجديدة لا يقل عن 100 ألف عامل، بالإضافة إلى العمل في 8 مدن جديدة في الصعيد في وقت واحد، معلقا: "ما جاري تنفيذه حاليا حلم".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الدولة تهتم بدعم محدودي الدخل، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية خلال 2020 منهم 50 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و30 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل. 

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