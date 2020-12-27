تشكيل لجنة من أساتذة جامعة الإسكندرية لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا (صور)

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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاءالكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل جامعة الإسكندرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق الخطة الموضوعة من الجامعة لمواجهة حالات الاشتباه والاصابة وطرق العزل والعلاج مع امكانية تعديل الخطة حسب الظروف المستجدة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم 23122020 بالفيديو كونفرانس.

وأعلن رئيس الجامعة تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لمتابعة تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم بكليات ومعاهد الجامعة طبقًا للمعايير الصحية العلمية ومشاركة طلاب الجامعة في تلك الاجراءات.

وقدم الدكتور فهمي شارل الاستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة تقرير وافي عن خطة جامعة الاسكندرية في مجابهة فيروس كرونا واستعرض معدل الاصابات وطرق الوقاية واهمية التهوية الجيدة للمدرجات والمعامل والطرقات كما تناول سلوكيات المجتمع في التعامل مع انتشار الفيروس.

هذا وقد استعرض الدكتور ابراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية نتائج زيارته لفرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بجنوب السودان، الشهر الماضي حيث سافر على رأس وفد ضم الدكتور محمد نصر المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، لتفقد مقر فرع الجامعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، ومدى جاهزية الفرع من الناحية الإنشائية لبداية الدراسة وذلك بكليتي الزراعة والطب البيطري في شهر أبريل القادم، كما استعرض دور القوافل الطبية وأهميتها في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية لافتًا إلى القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة الي مقاطعة كريتشو بكينيا، والقوافل إلي تنزانيا في مجال جراحات الأطفال، وقال ان الجامعة تستعد لإرسال قوافل جديدة بعد توقفها بسبب أزمة كوفيد 19، كما تحدث عن منح حوض النيل والبالغ عددها ١٠٠ منحة على مستوى الدراسات العليا للدول الإفريقية ومردود هذه المنح علي دعم العلاقات المصرية الافريقية.

ووافق المجلس على تفعيل مبادرة كلية الزراعة حول فصل وإعادة تدوير المخلفات تحت شعار Zero Waste داخل كليات ومعاهد الجامعة مع وضع الخطة التنفيذية لها. واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة بسابا باشا حول مشاركة الكلية فى مبادرة الحفاظ على الطبيعة وكذلك تقرير الكلية عن الدورات التدريبية الخدمية الصيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن فعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة وندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة وندوة عن فيروس كورونا.

وكلف رئيس الجامعة وكيل كلية الآداب بمهام التنسيق مع وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية لوضع خطة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية عن بعد، لطلاب الجامعة لتوعية الطلاب بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ القويمة والتعايش والحوار البناء وتعميق قيم الانتماء لديهم.



واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل المعهد العالى للصحة العامة حول أساسيات تفعيل الأمن والسلامة والصحة المهنية فى المنشآت الجامعية. كما استعرض المجلس تقرير كلية الصيدلة عن تنظيم وبينار بعنوان precision medicine وأهم توصياته، وكذلك أهم الدورات التدريبية التى اعتمدتها كلية التمريض وورش العمل، وكذلك الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل بكلية الطب البيطرى.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية وذلك على النحو التالي:

- مشروع البحث المقدم من الدكتورة دعاء غريب الأستاذ بكلية العلوم بعنوان " النانو هيدروكسى ابيتايت المركب مع منتج طبيعى وتفاعلها مع الخلايا العظمية".

- ومشروع البحث المقدم من الدكتور شريف رستم الأستاذ بكلية الصيدلة بعنوان " نحو تأسيس مركز مصرى متوافق عالميًا للمكونات الصيدلانية للأمراض الحرجة".

- ومشروع البحث المقدم من الدكتورة انجى محمد الغيطانى الأستاذ بالمعهد العالى للصحة العامة بعنوان " مسح استكشافى للمناعة الخلطية لكوفيد 19 بين عامة السكان المصريين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية".

- ومشروع البحث المقدم من الدكتورة ثناء إبراهيم شلبى الأستاذ بمعهد البحوث الطبية بعنوان " تطوير أغشية مضادة للميكروبات من الألياف النانومترية لمركبات البوليمرات لاستخدامها فى تقنية المياه الملحية.

- ومشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد جاب الله الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية بعنوان " البصمة الأيضية للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدى (د) الأحادية والمصحوبة مع التهاب الكبدى (ب).

- ومشروع البحث المقدم من الدكتورة مروة المر المدرس بكلية الهندسة بعنوان " خط إنتاج اقتصادى لتصنيع أقنعة وجه بتقنية النانو مضادة للميكروبات.