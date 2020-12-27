جربي تحضير السحلب بهذه الطريقة في الشتاء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
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يعتبر السحلب من المشروبات المميزة في فصل الشتاء التي يفضلها العديد من الأشخاص، ولكن القليل منا ما يعرف طريقة تحضيبر السحلب الصحيحة، ومن هنا إليكم طريقة تحضير مشروب السحلب اللذيذ في فصل الشتاء:

مقادير السحلب
- 1/4 كوب من السحلب 
- 1/2 كوب حليب
- كوب من السكر 
- 2 ملعقة من القرفة 
- 4 ملاعق جوز الهند 
- 5 أعواد من القرفة

طريقة تحضير السحلب
في قدر على حرارة متوسطة، سخني الحليب وأضيفي السكر.‏
‏قلّبي المزيج حتى يذوب السكر.‏
‏زيدي السحلب تدريجياً مع التحريك المستمر.‏
‏اتركي القدر على النار مع التحريك من وقت إلى آخر.‏
‏عندما يغلي المزيج، اتركيه على النار لدقيقتين حتى يكثف.‏
‏أطفئي النار، وزيدي جوز الهند والقرفة البودرة، وحرّكي المزيج حتى تتداخل المكونات.‏
اسكبي مزيج السحلب في كاسات التقديم.‏
‏ضعي عوداً من القرفة في كل كاسة وقدميه وبالهنا والشفا.

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