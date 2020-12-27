زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:06 م
أماني سلام
Advertisements
أحتفلت النجمة زينة، بعيد ميلاد شقيقتها الكبيرة، موجة لها رساله خاصه لتعبر لها عن مدي حبها الشديد.



ونشرت صورة لها عبر الشخصى على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا أختي وصاحبتي وسندي وحبيبتي وكل حاجة حلوة فى حياتى.. نسرين"، كما نشرت صورة أخري لشقيقتها نسرين مع ابنتها، معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة "فيلم الفلوس" بطولة تامر حسنى وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

أخبار تهمك

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

إيداع طفل المرور بدار الرعاية.. وحبس أصدقائه لمدة عام

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 13 ساعة

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الِـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

12:30 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى