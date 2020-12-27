زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

Advertisements

أحتفلت النجمة زينة، بعيد ميلاد شقيقتها الكبيرة، موجة لها رساله خاصه لتعبر لها عن مدي حبها الشديد.







ونشرت صورة لها عبر الشخصى على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا أختي وصاحبتي وسندي وحبيبتي وكل حاجة حلوة فى حياتى.. نسرين"، كما نشرت صورة أخري لشقيقتها نسرين مع ابنتها، معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد".







يذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة "فيلم الفلوس" بطولة تامر حسنى وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.