تداعيات أزمة كورونا على الاسرة المصرية".. ندوة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة بعنوان "تداعيات ازمة كورونا على الاسرة المصرية" تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى.

عقدت الندوة بحضور بحضور الساده الوكلاء ا. د. أحمد أمين وكيل الكليه للدراسات العليا والبحث العلمي وا. د. نعيم رابح وكيل الكليه لشئون الطلاب وا. د. ايناس ماهر بدير رئيس قسم إدارة مؤسسات الأسره والطفوله وا. د. وفاء شلبي وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا الأسبق والمشرفه على الندوة

افتتح ا.د خالد القاضى الندوة مرحبا بالحضور مقدما الشكر لكل من ساهم في اعداد الندوة الهامة والتي يرتبط موضوعها بفيروس كورونا الذي أصبح وباءًا عالميا تسارعت بموجبه الأحدث فى مختلف الآونه بشكل عام وأصبح لزاما اتخاذ قرارات مهمة وسريعة لمواجهة تلك الآثار، ومن هنا كان موضوع الندوة حيث أن أزمة كورونا كانت بمثابة اختبار لقيمنا الانسانية وقدرتنا على مواجهة الازمات الأمر الذى أصبح لزاما علينا ان نصطف ونتعاون جميعا وتتحد كلمتنا وأهدافنا لمواجهة ازمة كورونا بكافة السبل حتى يمكن تخطيها بأمان وسلام.

و تحدثت ا. د. وفاء شلبي عن تداعيات ازمة وكورونا وأهم الاحتياطات الواجب مراعاتها لتخطى الأزمة، كما أشارت ا. د. نهله .... استشاري بمستشفيات القصر العيني جامعة القاهره
إلى اعراض المرض وكيفية مواجهته والاحتياطات اللازمة للوقاية.

وتناولت الندوة النقاط مجموعة من الموضوعات حول ازمة كورونا، الاثار السلبية للأزمة على الاسرة المصرية والتى عزز هذا الشعور القدر الكبير من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول تلك الجائحة، سبل مواجهة وتخطى ازمة كورونا وذلك من خلال ايجاد طرق بديلة لخفض التكاليف والاستغلال الامثل للموارد وطرق تخطي هذه الازمة من خلال الارتكاز على بعد المشكلة ومحاولة تغيير انماط السلوك والبحث عن معلومات اكثر عن الأزمة  والتوظيف الكامل لمواطن القوة والموارد المتاحة.

- وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش والتساؤلات للحضور والطلاب والاجابة عليها من الدكتورة مقدمة الندوة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الأزمة.

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات تضمنت تنظيم ندوات توعية وقوافل ومبادرات من قبل الباحثين للمساعدة فى إعادة النظر فيما يتعلق بالممارسات الاقتصادية والمعلوماتية والصحية، وتعليق لافتات ارشادية تهدف الى نشر الوعى الصحى بين المواطنين لعبور تلك الجائحة، كذلك تقديم توصيات غذائية أوصت بها الدكتورة مقدمة الندوة وهي  تناول كوب ماء كل ساعة بمعدل 2.5- 3 لتر يوميا، طبق سلطة متكامل العناصر الغذائية، 2ثمرة فاكهة بين الوجبات ويفضل البرتقال واليوسفى والجوافة والتفاح، 1او 2 كوب زبادى بين الوجبات، ويكون العشاء خفيف فى صورة بروتين بسلطة التونة او جبنة قريش بالخيار والخس.

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