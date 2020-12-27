سحب الترخيص.. تعرف على عقوبات المخالف لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة الداخلية، عن موعد انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لكافة السيارات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وأكدت انه ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية عقب إنتهاء المهلة للمتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني.

وترصد "الفجر" في السطور التالية عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني لكافة السيارات:

عقوبات الملصق الإلكتروني:

نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه.


وبحسب القانون يتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف.

كما يتم سحب التراخيص لحين تركيب الملص، للسيارات المخالفة.

فائدة الملصق الالكتروني

يستطيع رجال الأمن تتبع العصابات والقبض على مرتكبي الحادث، فهو يحمي السيارات ويحافظ عليها من السرقة أو السطو المسلح من العصابات في الطرقات السريعة والشوارع.

طرق استخراج الملصق الالكتروني:

كشفت وزارة الداخلية أنه يتم تركيب الملصق الإلكتروني في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد فترة عمل مسائية في وحدات المرور من 5 إلى 8 مساءً من أجل تركيب الملصق.


وفي حالة سريان الرخصة، يتقدم مالك المركبة بالرخصة الخاصة بالسيارة إلى موظف التراخيص بالإدارة، وفور استلام الرخصة ويتم تركيبه في الحال.

طرق استخراج الملصق عبر الإنترنت:

أوضحت وزارة الداخلية أنه استخراج الملصق عبر الإنترنت، حيث يمكن خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر ثم اختيار خدمات المركبات واختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.

ويذهب مالك السيارة الي وحدة المرورو من أجل تركيب الملصق.

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