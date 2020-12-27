تعرف على مباريات الإثنين في القسم الثاني بمجموعة بحري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق غداً الإثنين مباريات هامة ومرتقبة في إطار الجوله السادسة من منافسات المجموعه الثالثة (بحري) بدورى القسم الثاني.

1- أبو قير مع المالية

يستضيف فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس نظيرة فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الأول، برصيد 13 نقاط بعد فوز على فريق حرس الحدود، بينما المالية بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد فوز على فريق الحمام.

2- البلدية مع الأوليمبي

 يلتقي فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد مع فريق الأوليمبي بقيادة احمد سارى في موقعة هامة ومرتقبة.

يدخل البلدية اللقاء برصيد 9 نقاط  في المركز الرابع، بعد تعادله مع فريق المنصورة ، بينما الأوليمبي وصيف المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه على  فاركو بهدف نظيف.

3- سبورتنج مع حرس الحدود

يشهد ملعب نادي ويست سيتى بالإسكندرية، إقامة لقاء سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم .

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 8 نقاط، حيث شهدت الجولة السابقة، خسارة سبورتنج من الجزيرة بهدف، وخسارة الحرس من أبو قير بذات النتيجة.

4- فاركو مع كفر الشيخ 

على استاد حرس الحدود يقام فاركو بقيادة مجدى عبد العاطي مع كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق .

يدخل فريق فاركو اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 5 نقاط عقب هزيمته من الأوليمبي بهدف، بينما فريق كفر الشيخ في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع الرجاء بدون أهداف.

5- الحمام مع المنصورة

يقام لقاء الحمام والمنصورة، على ملعب مركز شباب الحمام في مواجهه من العيار الثقيل تجمع  أبناء مطروح بقيادة أيمن الجمل مع أبناء الدقهلية، بقيادة ياسر عبد الواحد.

المباراة محتلاً الترتيب السابع برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق البلدية بدون أهداف، بينما تعادل المنصورة مع البلدية بدون أهداف.

6- الرجاء مع دكرنس

يستضيف الرجاء نظيرة دكرنس، بملعب مركز شباب مطروح، في مواجهة قوية وهامة، حيث يدخل الفريق المطروحي اللقاء برصيد 3 نقاط بالمركز الـ 14 في حين يحتل دكرنس المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وأسفرت الجولة الخامسة عن تعادل الرجاء مع كفر الشيخ، ودكرنس مع بني عبيد.

7- بيلا مع الجزيرة 

يلتقي بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى مع فريق الجزيرة بقيادة أحمد فكرى الصغير، ويخوض بيلا اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد هزيمته من فريق دمنهور بهدف دون رد، بينما الجزيرة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد فوز على سبورتنج بهدف . 

8- بنى عبيد مع دمنهور

يلعب فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق مع فريق دمنهور بقيادة أحمد عاشور ، بملعب بني عبيد.

يتواجد دمنهور في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على بيلا بهدف ، بينما بنى عبيد بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق دكرنس بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 13 نقطة
2- الأوليمبى 11 نقطة
3- المالية 9 نقاط
4- البلدية 9 نقاط
5- الحرس 8 نقاط
6- سبورتنج 8 نقاط
7- المنصورة 7 نقاط
8- دكرنس 6 نقاط
9- الجزيرة 6 نقاط
10- فاركو 5 نقاط
11- ألعاب دمنهور 5 نقاط
12- كفر الشيخ 4 نقاط
13- بنى عبيد 4 نقاط
14- الرجاء 3 نقاط
15- الحمام نقطتين
16- بيلا نقطتين
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