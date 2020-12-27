حازم إيهاب يشارك جمهوره فرحته بزفافه عبر "إنستجرام"

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يحرص الفنان حازم إيهاب على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر حازم إيهاب عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور له ببدلة فرحه، وظهر فيها ببدلة بيضاء أنيقة وجذابة، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.