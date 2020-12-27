اكتئاب ما بعد الولادة.. هذه الأعشاب تناسبك

هناك بعض الأعشاب التي تساعد على تقليل الاكتئاب بعد الولادة، ويعمل على تحسين مزاج الأم التي تشعر بالاكتئاب بعد الولادة مباشرة:





حبوب الهال

على الأمهات سحق حبوب الهال جيدا وإضافتها لمشروباتها اليومية وهذا يعمل على تحسين مزاج الأم.





الهليون

يمكنك إضافة الهليون للسلطات ويمكنك أن تضيفيه للبيض عند الطهي، نظرا لأن الهليون يحتوي على نسبة من حمض الفوليك ومادة ”التربتوفان ” التي تعالج الكآبة والتوتر النفسي بطريقة طبيعية وبدون آثار جانبية.





الزعفران

فيجب أن تحصلي عليه طازجاً وتستخدميه كمشروب ويضاف للطعام في فترة ما بعد الولادة، حيث يحتوي الزعفران في تركيبته على “فيتامين ب” والعناصر التي ترفع نسبة مادة ” السيروتونين” في الدماغ مما يحسن المزاج بصورة طبيعية.





الشعير