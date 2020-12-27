اكتئاب ما بعد الولادة.. هذه الأعشاب تناسبك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
هناك بعض الأعشاب التي تساعد على تقليل الاكتئاب بعد الولادة، ويعمل على تحسين مزاج الأم التي تشعر بالاكتئاب بعد الولادة مباشرة:

حبوب الهال
على الأمهات سحق حبوب الهال جيدا وإضافتها لمشروباتها اليومية وهذا يعمل على تحسين مزاج الأم.

الهليون
يمكنك إضافة الهليون للسلطات ويمكنك أن تضيفيه للبيض عند الطهي، نظرا لأن الهليون يحتوي على نسبة من حمض الفوليك ومادة ”التربتوفان ” التي تعالج الكآبة والتوتر النفسي  بطريقة طبيعية وبدون آثار جانبية.

الزعفران
فيجب أن تحصلي عليه طازجاً وتستخدميه كمشروب ويضاف للطعام في فترة ما بعد الولادة، حيث يحتوي الزعفران في تركيبته على “فيتامين ب” والعناصر التي ترفع نسبة مادة  ” السيروتونين” في الدماغ مما يحسن المزاج بصورة طبيعية.

الشعير
يزيد من ادرار اللبن، ويخلص جسم الأم من السموم، ويحميها من اكتئاب ما بعد الولادة.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ ساعة و 10 دقيقة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعة و نصف

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يفتقد جهود نجمه بسبب كورونا

منذ ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 23 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى