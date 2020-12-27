مقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية في باكستان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:32 م
تحطم مروحية - أرشيفية
تحطم مروحية - أرشيفية
وكالات
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تحطمت مروحية عسكرية في منطقة جبلية بشمال باكستان، مما أسفر عن مقتل 4 عسكريين من بينهم الطياران.

 

وأصدر الجيش الباكستاني، بيانًا أوضح فيه أن المروحية تحطمت أمس السبت، في منطقة جيلجيت بالتستان "لأسباب فنية"، أثناء نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو.

 

ويذكر أن لباكستان سجل أسود في سلامة الطيران العسكري والمدني، مع تكرر حوادث سقوط الطائرات والمروحيات على مر السنين.

 

وكانت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA)، تعرضت لتدقيق شديد هذا العام، بعد أن سقطت إحدى طائراتها بين منازل في كراتشي، مما أسفر عن مقتل 98 شخصًا.

 

وقُتل في أغسطس 2015، 12 شخصا عندما تحطمت مروحية عسكرية في الشمال الغربي للبلاد. وفي مايو من العام نفسه تحطمت مروحية عسكرية من طراز Mi-17 في منتجع لقضاء العطلات في تلال جيلجيت، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، من بينهم سفيران أجنبيان.

 

ويذكر أن جيلجيت بالتستان تشتهر بسلاسل جبالها الخلابة، وهي منطقة حكم ذاتي ذات أهمية استراتيجية تقع على حدود الصين وأفغانستان وكشمير التي تسيطر عليها الهند.

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مقتل 4 عسكريين تحطم مروحية باكستان

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