شاهد.. تفاصيل تجهيز مسرح روماني مكشوف بالمركز الإفريقي بأسوان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
علقت المهندسة إيرين فايز مدير عامل متحف النيل بمحافظة أسوان، على تجهيز مسرح روماني مكشوف بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان يتسع لـ2500 فرد، قائلةً إن المسرح هو أحد مكونات المركز الثقافي الإفريقي، وجرى تدشينه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الشباب العربي الإفريقي الذي عقد في مارس من العام الماضي، إذ سيجرى افتتاحه خلال فترة الاحتفال بذكرى إنشاء السد العالي.

وأضافت "فايز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن مساحة المسرح تبلغ 15 ألف متر مربع، 3500 متر منها مخصصة لجسم المسرح والمدرات وباقي المساحة عبارة عن منطقة "لاند سكيب" ومباني خدمية، ويتسع لنحو 2500 فرد، ومن المنتظر أن تقام فعاليات كبرى ومؤتمرات لتوطيد العلاقة بين مصر ودول قارة أفريقيا. 

وتابعت، أن هذا المسرح شهد تنظيم فعالية كبرى في شهر أكتوبر الماضي، لافتةً إلى تخصيص الدور الثاني ليتحدث عن قارة أفريقيا مقسمة إلى مناطق، حيث جرى تمثيل كل دولة بلوحة تميز أبرز معالمها، كما أنتجت وزارة الري والموارد المائية 54 فيلمًا لـ54 دولة للحديث عن مساحتها وعدد سكانها وموقعها الجغرافي وأكبر القبائل والأنهار وكل المعلومات التي تخصها. 

ولفتت، إلى أن المركز يحتوي على عدة مقتنيات من دول القارة الأفريقية، ومن المنتظر أن ترسل بقية الدول الـ54 مقتنياتها إلى المركز استجابة لوزارة الري.

أخبار تهمك

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 23 ساعة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ ساعة و 7 دقيقة

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يفتقد جهود نجمه بسبب كورونا

منذ ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى