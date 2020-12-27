شاهد.. تفاصيل تجهيز مسرح روماني مكشوف بالمركز الإفريقي بأسوان

علقت المهندسة إيرين فايز مدير عامل متحف النيل بمحافظة أسوان، على تجهيز مسرح روماني مكشوف بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان يتسع لـ2500 فرد، قائلةً إن المسرح هو أحد مكونات المركز الثقافي الإفريقي، وجرى تدشينه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الشباب العربي الإفريقي الذي عقد في مارس من العام الماضي، إذ سيجرى افتتاحه خلال فترة الاحتفال بذكرى إنشاء السد العالي.





وأضافت "فايز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن مساحة المسرح تبلغ 15 ألف متر مربع، 3500 متر منها مخصصة لجسم المسرح والمدرات وباقي المساحة عبارة عن منطقة "لاند سكيب" ومباني خدمية، ويتسع لنحو 2500 فرد، ومن المنتظر أن تقام فعاليات كبرى ومؤتمرات لتوطيد العلاقة بين مصر ودول قارة أفريقيا.





وتابعت، أن هذا المسرح شهد تنظيم فعالية كبرى في شهر أكتوبر الماضي، لافتةً إلى تخصيص الدور الثاني ليتحدث عن قارة أفريقيا مقسمة إلى مناطق، حيث جرى تمثيل كل دولة بلوحة تميز أبرز معالمها، كما أنتجت وزارة الري والموارد المائية 54 فيلمًا لـ54 دولة للحديث عن مساحتها وعدد سكانها وموقعها الجغرافي وأكبر القبائل والأنهار وكل المعلومات التي تخصها.



