نقدم لكم خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يبحث المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك بعد ان قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين الذين تجاوز عددهم 2 مليون مستحق.





ويمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الخاص بالمستفيد عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة ايهواة صرف المعاش في الموعد الذي حددته الوزارة.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

- الذهاب الى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).





- وتجد خانة مخصصة لإدخال الرقم القومي قم بكتابة الرقم القومي لصاحب كارت معاش تكافل وكرامة في هذه الخانة بشكل صحيح.





- بعد ان تقوم بإدخال الرقم القومي قم بمراجعتة للتأكد من عدم وجود خطأ ومن ثم اضغط على زر الاستعلام لتظهر لك التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.





وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة لتسجيل شكوى او الاستفسار عن اى شىء بخصوص معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق التالي:

الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المُرفق في الاعلي