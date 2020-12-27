تعرف علي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-12-2020

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 27-12-2020 في البنوك المصرية ، حيث حقق سعر الشراء اليوم 4.17 جنيه وسعر البيع 4.19 جنيه .





وننشر أسعار الريال السعودي اليوم طبقاً لما جاء بموق دولار لايف كالأتي :





سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2020





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.17 جنيه للشراء : 4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.07 جنيه للشراء : 4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.08 جنيه للشراء : 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.10 جنيه للشراء : 4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 4.08 جنيه للشراء : 4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس : 4.15 جنيه للشراء: 4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر : 4.08 جنيه للشراء : 4.19 جنيه للبيع.



