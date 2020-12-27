تعرف علي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:10 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
Advertisements
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري  اليوم الأحد 27-12-2020 في البنوك المصرية ، حيث حقق سعر الشراء اليوم 4.17 جنيه وسعر البيع 4.19 جنيه .

وننشر أسعار الريال السعودي اليوم طبقاً لما جاء بموق دولار لايف كالأتي : 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2020

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.17  جنيه للشراء :4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.07  جنيه للشراء :4.23  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.08  جنيه للشراء :4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.10  جنيه للشراء : 4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 4.08  جنيه للشراء : 4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس : 4.15  جنيه للشراء: 4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر :4.08  جنيه للشراء :4.19  جنيه للبيع.

 

أخبار تهمك

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 12 ساعة

قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يفتقد جهود نجمه بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ أقل من ساعتين

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى