وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة لحضور طعنه على وقف نشاطه

Advertisements

وصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لحضور الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.



فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة.



كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.