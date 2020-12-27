وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة لحضور طعنه على وقف نشاطه
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:14 م
هدير حمزة
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وصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لحضور الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.