بسبب مبيعات المصريين ..البورصة تواصل الأداء الهابط في منتصف التعاملات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، مضغوطة بمبيعات المصريين  يتراجع الرئيسي ب 0.83% , مع تراجع التجارى الدولى لمستوى الـ  59 جنيه و تراجع نشاط المؤسسات لدون الـ 10% من التعاملات و كذلك الاجانب بأقل من 1% من التعاملات .

 فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  بصورة اكبر  مع تراجع نشاط المضاربات فى استمرار لحالة عدم اليقين عند الافراد الذين يمثلون النسبة الأكبر فى التعاملات مع تخوفات من ضخ سيولة بالاسهم  في ظل تلك الظروف.

تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10595.5 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2026.9 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2939نقطة.

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