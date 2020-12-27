إيداع طفل المرور بدار الرعاية.. وحبس أصدقائه لمدة عام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، بإيداع طفل المرور في أحد دور الرعاية والحبس عام لـ3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل اقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.

أخبار تهمك

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يفتقد جهود نجمه بسبب كورونا

منذ ساعة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 23 ساعة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى