ضبط مسئول ثلاجة لحيازته على مواد غذائية منتهية الصلاحية بالقاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (940 كيلو كبدة "منتهية الصلاحية" – 135 كيلو كبدة – 720 كيلو لحوم – 600 كيلو رنجة – 550 كيلو أسماك وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بآية مستندات تدل على مصدرها ) بحوزة (مسئول عن ثلاجة مواد غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان)

و ذلك لإدارته ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وآخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بنشاطه غير المشروع على النحو المٌشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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