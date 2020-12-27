بمكياج جريء.. منة فضالي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بمكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت صورتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن موعد طرح لقاح أوكسفورد

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يفتقد جهود نجمه بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف عن موعد انكسار ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى