ضبط محصل كهرباء لاتهامه بالإستيلاء على المال العام بقنا

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط (رئيس قسم التحصيل بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمحافظة قنا "سابقًا").. بإستغلال موقعه الوظيفى كونه المنوط به إستلام المبالغ المالية التى يقوم محصلى الشركة المشار إليها بتحصيلها من عملاء الشركة وإختلاس مبالغ مالية لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





