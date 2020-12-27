" مستشفى كليوباترا" توقع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على "ألاميدا" الإماراتية في مصر

كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة مستشفي كليوباترا عن توقيعها اتفاقية مشروطة بهدف الإستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب (شركة ألاميدا) الإماراتية في مصر، واندماج تشغيل المستفيات والمراكز الطبية،حيث تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية في مصر منها مستشفى السلام الدولي في المعادي، ودار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، والسلام الدولي في القطامية، متوقعة إتمام الصفقة وبدء عملية التشغيل في النصف الأول من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناءً على عدة عوامل أهمها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل، وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية





وتعتزم الشركة سداد ثمن الصفقة على طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، ويتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادرة رأسمال كليوباترا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر عند إتمام الصفقة، أن يصبح فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباترا مع تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة ألاميدا.







