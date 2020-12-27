دانا حمدان تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة دانا حمدان، عن تعافيها من فيروس كورونا المنتشر في العالم ، بعدما خضعت المسحة المرة الثانية.


وكانت نشرت دانا حمدان، نتجية تحليل المسحة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" والتي أظهرت سلبية إصابتها بفيروس كورونا، وعلقت على الصورة قائلة "الحمدلله".




يشار إلي أن دانا حمدان، كانت أعلنت عن إصاباتها بفيروس ، في 17 ديسمبر، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، "كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من تعافى شقيقتها الفنانة ميس حمدان بالفيروس، التي أكدت أنها كانت من أصعب فترات حياتها إصابتها بفيروس كورونا.

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