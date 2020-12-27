بسبب خلافات الجيرة.. مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالمرج

لقى عامل مصرعه وأصيب نجله فى مشاجرة مع إثنين اخرين بسبب خلافات الجيرة بالمرج.





تلقي قسم شرطة المرج إخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها كلٍ من عامل، مقيم بدائرة القسم "توفى متآثرًا بإصابته"، ونجله، مقيم بذات العنوان، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.





وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من ( شقيقين، مقيمين بذات العنوان، مصابان بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة " لهو الأطفال" وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفان على الآخر بالضرب، وتعدى المتهمان على المجنى عليهما بإستخدام قطعة حديدية حادة وشومة محدثان بهما الإصابات والتى أودت بحياة الأول ولاذا بالفرار.



