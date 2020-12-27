بي انفستمنتس توقع عقد بيع 20% من حصتها في"توتال إيجيبت" بـ 146.4 مليون جنيه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
بي انفستمنت القابضة
بي انفستمنت القابضة
نيفين سمير
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 أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة،  عن توقيع عقد بيع  لـ 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنه بعد إتمام الصفقة ستنخفض حصتها في شركة توتال إيجيبت من 7.98% إلى 6.38%.

وحققت شركة بي انفستمنتس القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 153.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 142.74 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.07 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 27.69 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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