حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالقاهرة

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قامت مديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام الشرطة بنطاق المديرية لضبط كافة صور الخروج عن القانون، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى،تم ضبط عدد ( 72 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 6 بنادق آلية - 13 بندقية خرطوش - طبنجة - مسدس - 5 فرد محلى - 46 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها ( 6 فرد خرطوش- أجزاء بندقية خرطوش تحت التصنيع، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.



وضبط عدد ( 94 ) قضية مخدرات ضبط خلالها ( 10،170 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 8،195 كيلو جرام لمخدر الفودو - 30،125 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - 3،147 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 20 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - 250 جرام لمخدر الشابو - 1 كيلو جرام لمخدر الكيتامين - 675 جرام لمخدر الشادو - 460 جرام بودر مخدر - 40 جرام لمخدر الكوكايين - عدد 1861 قرص مخدر).



وتم ضبط عدد ( 4 ) مراقبين هاربين، وضبط عدد ( 2 ) متهم هارب مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا، و ضبط عدد ( 3 ) متهمين محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت ( 103 حكم قضائى ).



وتم تنفيذ عدد ( 47 ) حكم جنائية من بينهم ( 8 أحكام بالسجن المؤبد )، وتنفيذ عدد ( 142 ) حكم غرامة، وسحب عدد ( 5 ) أسلحة نارية منتهية التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات.



